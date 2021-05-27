Son dakika haberleri: Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı

Son dakika haberleri: Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı
Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Zonguldak merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Zonguldak merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Zonguldak'ın yanı sıra İstanbul ve Kars'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında iş insanı, köşe yazarı, ihraç kamu görevlileri, esnaf ve lisansları iptal edilen özel eğitim kurumu çalışanlarının bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bilgisayar ve dokümanlara el konuldu.

Firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

15 Temmuz gecesi TV yayınlarını kesmekle görevlendirilen sivil teknisyen ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı
15 Temmuz gecesi TV yayınlarını kesmekle görevlendirilen sivil teknisyen ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı
Son Dakika! 4 yıldır aranan FETÖ'nün emniyet mahrem imamı, Ankara'da yakayı ele verdi
Son Dakika! 4 yıldır aranan FETÖ'nün emniyet mahrem imamı, Ankara'da yakayı ele verdi
FETÖ/PDY'nin 'Emniyet mahrem imamı' N.Ç, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.
FETÖ/PDY'nin "Emniyet mahrem imamı" N.Ç, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Evgar Oğuzhan Koç Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses
Spor Burak Yılmaz Nihat Özdemir Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.05.2021 13:21:44. #1.11#

title