Son dakika haberleri... Zonguldak Emniyet'i sokaktaki canları unutmadı
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Son dakika haberleri... Zonguldak Emniyet'i sokaktaki canları unutmadı

24.03.2021 11:51 | Son Güncelleme: 24.03.2021 11:57
Son dakika haberleri... Zonguldak Emniyet'i sokaktaki canları unutmadı

Son dakika habere göre Zonguldak'ta yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını polis unutmadı.

Zonguldak'ta yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını polis unutmadı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekiplerince şehrin farklı noktalarında yaşayan sokak hayvanlarına yiyecek bırakılıyor.

İçişleri Bakanlığınca çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek ve farkındalığı artırmak için kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler şehir genelinde devriye atarak kedi, köpek ve kuşların bulunduğu bölgelere yiyecek bırakarak hayvanların genel durumlarını da kontrol ediyor. - ZONGULDAK

Son dakika haberleri... Zonguldak Emniyet'i sokaktaki canları unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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