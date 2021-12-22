Son dakika haberleri... Zonguldak'da sahile vuran ölü inek herkesi şaşkına çevirdi - Haberler
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Son dakika haberleri... Zonguldak'da sahile vuran ölü inek herkesi şaşkına çevirdi

İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Yüksel - Haberler | Yerel

Son dakika habere göre Zonguldak'da sahile vuran ölü inek herkesi şaşkına çevirdi Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Plajlar mevkiinde denizden kıyısında bir inek cesedi vurdu.

Zonguldak'da sahile vuran ölü inek herkesi şaşkına çevirdi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Plajlar mevkiinde denizden kıyısında bir inek cesedi vurdu.Yurt dışından ithal edildiği belirlenen hayvanın gemide telef olup atılmış ya da fırtınada geminin sallanmasıyla düşmüş olabileceği belirtildi.

Zonguldak Ereğli ilçesine bağlı Belediye Plajlar mevkiinde, kıyıya inek ölüsü vurdu. Durumu gören vatandaşlar belediye ekiplerine ihbarda bulundu. Ekiplerin incelemesi üzerine, ineğin kulak küpesi ve numarasına bakılarak ineğin yurt dışından ithal edilen hayvanlardan olduğu belirtildi.

Gemilerle yurt dışından getirtilen ve bir limanda indirilme esnasında gemiden düşme ihtimali düşünülen inek, Ereğli Belediye ekipleri tarafından iş makinesiyle kaldırım çalışmaları başlanacağı bildirildi.

Son dakika haberleri... Zonguldak'da sahile vuran ölü inek herkesi şaşkına çevirdi

Son dakika haberleri... Zonguldak'da sahile vuran ölü inek herkesi şaşkına çevirdi

Son dakika haberleri... Zonguldak'da sahile vuran ölü inek herkesi şaşkına çevirdi

İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Yüksel - Son Dakika Haberleri

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