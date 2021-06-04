Son dakika haberleri... ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehirlerimize kazandırdığımız her bir caminin vatan topraklarına dikilen birer manevi muhafız olduğuna inanıyorum"

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapmak üzere cami avlusuna gelişi Vatandaşları selamlaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta, 2019 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından temeli atılan...