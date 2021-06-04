Son dakika haberleri... ZONGULDAK - Bakan Dönmez: "Yeni keşifler için rota oluşturuluyor"
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Son dakika haberleri... ZONGULDAK - Bakan Dönmez: "Yeni keşifler için rota oluşturuluyor"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, petrol ve doğal gaz aramalarında yeni keşifler için rota oluşturulduğunu bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, petrol ve doğal gaz aramalarında yeni keşifler için rota oluşturulduğunu bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin inancı, duası, sabrı ve desteğiyle çıktığımız bu yolda bizleri mahcup etmeyen Allah'a hamdolsun. 135 milyar metreküplük yeni keşfimiz hayırlı uğurlu olsun. Şimdi yeni keşifler için rota oluşturuluyor." ifadelerini kullandı.

Karadeniz'den çıkarılacak doğal gazın 2023'te hizmete sunulması bekleniyor.

Son dakika haberleri... ZONGULDAK - Bakan Dönmez: 'Yeni keşifler için rota oluşturuluyor'
Son dakika haberleri... ZONGULDAK - Bakan Dönmez: 'Yeni keşifler için rota oluşturuluyor'
Son dakika haberleri... ZONGULDAK - Bakan Dönmez: 'Yeni keşifler için rota oluşturuluyor'
Son dakika haberleri... ZONGULDAK - Bakan Dönmez: 'Yeni keşifler için rota oluşturuluyor'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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