Son dakika haberleri... ZONGULDAK - Bakan Dönmez, "Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni"nde konuştu
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Son dakika haberleri... ZONGULDAK - Bakan Dönmez, "Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni"nde konuştu

Anadolu Ajansı / Osman Baytürk - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması Cumhurbaşkan Erdoğan'ın alana gelişi ZONGULDAK - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni"nde konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması

Cumhurbaşkan Erdoğan'ın alana gelişi ZONGULDAK - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni"nde konuştu.

Son dakika haberleri... ZONGULDAK - Bakan Dönmez, 'Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni'nde konuştu
Son dakika haberleri... ZONGULDAK - Bakan Dönmez, 'Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni'nde konuştu
Son dakika haberleri... ZONGULDAK - Bakan Dönmez, 'Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni'nde konuştu
Son dakika haberleri... ZONGULDAK - Bakan Dönmez, 'Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni'nde konuştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk

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Son dakika haberleri... ZONGULDAK - Bakan Dönmez, "Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni"nde konuştu - Haberler
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