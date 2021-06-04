Son dakika haberleri... ZONGULDAK - Bakan Dönmez, "Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni"nde konuştu
Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması Cumhurbaşkan Erdoğan'ın alana gelişi ZONGULDAK - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni"nde konuştu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması
Cumhurbaşkan Erdoğan'ın alana gelişi ZONGULDAK - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni"nde konuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk