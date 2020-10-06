Son dakika haberleri: Ziya Selçuk: Tüm ilkokul, köy okulları, 8 ve 12'inci sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın...
06.10.2020 00:31 | Son Güncelleme: 06.10.2020 00:35
Son dakika gündem haberi... MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 12 Ekim Pazartesi günü tüm ilkokul, köy okulları, 8 ve 12'inci sınıflar ile özel gereksinimli çocukların okullarının açılacağını duyurdu.
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 12 Ekim Pazartesi günü tüm ilkokul, köy okulları, 8 ve 12'inci sınıflar ile özel gereksinimli çocukların okullarının açılacağını duyurdu.
Bakan Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Okullarımızda daha çok öğrencimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12'inci sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz. Tüm öğrencilerimizle sağlıkla, güvenle buluşmak dileğimiz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı