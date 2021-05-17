Son dakika haberleri! Ziraat Türkiye Kupası Finali için seyirci kararı
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Son dakika haberleri! Ziraat Türkiye Kupası Finali için seyirci kararı

Son dakika haberleri! Ziraat Türkiye Kupası Finali için seyirci kararı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haber: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası Finali için İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda Beşiktaş ve Fraport TAV Antalyaspor'a 250'şer kişilik kontenjan ayrıldığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası Finali için İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda Beşiktaş ve Fraport TAV Antalyaspor'a 250'şer kişilik kontenjan ayrıldığını açıkladı.

TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"T.C. İçişleri Bakanlığı'nın 16 Mayıs 2021 tarihinde yayımlanan ve 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" genelgesi sonrasında, Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat kapasitesinin 1/3 oranında seyirci alınmasına ilişkin daha önce alınan karar tekrar değerlendirilmiştir. 

Bu kapsamda, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki final müsabakası için her iki kulübümüze de 250'şer kişilik kontenjan ayrılmıştır."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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