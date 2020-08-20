Son dakika haberleri! Zincirleme trafik kazası: 6 otomobil hasar gördü
Gelen son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 otomobilde hasar oluştu.
20.08.2020 23:33 | Son Güncelleme: 20.08.2020 23:38
Kahramanmaraş'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 otomobilde hasar oluştu.
R. K. yönetimindeki 46 VC 382 plakalı otomobil, Onikişubat ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki trafik ışıklarında hızını alamayarak önünde bulunan M.K. yönetimindeki 06 ZKA 47 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle ışıkta bekleyen 4 araçta daha hasar meydana geldi.
Yaralının bulunmadığı kazada, 6 otomobilde maddi hasar oluşurken, trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.
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Kaynak: AA