Son dakika haberleri: Zincirleme kazada otomobil askıda kaldı
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Son dakika haberleri: Zincirleme kazada otomobil askıda kaldı

Son dakika haberleri: Zincirleme kazada otomobil askıda kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre TEM otoyolu Kınalı Kavşağında zincirleme trafik kazası meydana geldi.

TEM otoyolu Kınalı Kavşağında zincirleme trafik kazası meydana geldi. Otoyol üzerinde duramayarak birbirine çarpan 4 araçta ağır maddi hasar meydana gelirken 1 otomobil askıda kaldı. Kazanın etkisiyle TEM otoyolu Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, bugün saat 12.15 sularında TEM otoyolu Kınalı Kavşağında meydana geldi. İddiaya göre ani fren yapan bir minibüse duramayan 4 otomobil peş peşe çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda ağır maddi hasar meydana gelirken çarpışma sonrası bir araç başka bir aracın üstünde asılı kaldı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan araçlarda bulunanlar tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken TEM otoyolu Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları meydana geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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