Son dakika haberleri! Zimbabve kabinesinden bir bakan daha Kovid-19 nedeniyle öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri! Zimbabve kabinesinden bir bakan daha Kovid-19 nedeniyle öldü

25.01.2021 16:39 | Son Güncelleme: 25.01.2021 16:42
Son dakika haberleri! Zimbabve kabinesinden bir bakan daha Kovid-19 nedeniyle öldü

Son dakika haberler: Afrika ülkesi Zimbabve'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Joel Matiza, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Afrika ülkesi Zimbabve'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Joel Matiza, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Yerel basındaki habere göre, Matiza, Kovid-19 nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bakan Matiza, kabineden Kovid-19 nedeniyle ölen dördüncü bakan oldu.

Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, ülkedeki salgının tehlikeli hale geldiğine dikkati çekerek, "Salgın ayrım gözetmiyor, hepimiz tehlikedeyiz." uyarısında bulundu.

Zimbabve Tarım Bakanı Perence Shiri, Manicaland Eyaleti İl İşleri Bakanı Ellen Gwaradzimba ve Dışişleri Bakanı Sibusiso Moyo Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Bu güne kadar 31 bin 320 kişide Kovid-19 tespit edilen ülkede virüsten ölenlerin sayısı 1005'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Muharrem İnce Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Feyza Aktan Demet Akalın Ceyda Düvenci Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Arda Turan Ali Şansalan Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Rus Aralık İntihar Çin Halk Cumhuriyeti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Zimbabve kabinesinden bir bakan daha Kovid-19 nedeniyle öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 16:44:15. #1.16#
title