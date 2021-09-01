Son dakika haberleri! Zimbabve'de birlikte selfie çekmeye çalıştığı fil tarafından ezilen kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Zimbabve'de bir kişi selfie çekmeye çalıştığı fil tarafından ezilerek öldürüldü.

Zimbabve'de bir kişi selfie çekmeye çalıştığı fil tarafından ezilerek öldürüldü.

New24'ün haberine göre, ülkenin Kwekwe bölgesi kırsalında, kimliği belirtilmeyen yetişkin erkek, birlikte selfie çekmeye çalıştığı fil tarafından metrelerce sürüklendikten sonra ezilerek öldürüldü.

Olay sırasında maktulün yanında bulunan bir arkadaşı da filin saldırısında ağır yaralanarak Kwekwe Bölge Hastanesine kaldırıldı.

Koruma alanından kaçtığı tespit edilen fil ise Zimbabve Parkları ve Yaban Hayatı Yönetim Kurumu (ZimParks) tarafından kontrol altına alındı.

Yerel halk daha önce koruma alanından kaçan 7 filin bölgede dolaştığını yetkililere bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik