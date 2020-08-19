Son dakika haberleri | Zifte bulanan yavru köpeği itfaiye kurtardı Son dakika haberi... Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde zifte bulunan yavru köpek, ziftten arındırılarak hayata döndürüldü.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde zifte bulunan yavru köpek, ziftten arındırılarak hayata döndürüldü.

Alınan bilgiye göre, DSİ 9. Sondaj Şefliği'nin bahçesinde yavru bir köpeğin sesini duyan vatandaşlar, köpeğin zifte bulandığını ve hareket etmekte güçlük çektiğini görmesi üzerine durumu Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

İtfaiye ekipleri, köpeği bulandığı ziftten arındırdı.

Lüleburgaz Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi'ne götürülen köpeğe "Şanslı" adı verildi.

Kaynak: AA