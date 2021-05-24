ZEYTİNBURNU'NDA SİLAHLI SALDIRI
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ZEYTİNBURNU'NDA SİLAHLI SALDIRI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZEYTİNBURNU'nda bir kişi sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı.

ZEYTİNBURNU'nda bir kişi sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Zeytinburnu'nda saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi daha önce aralarında husumet olan A. K. ile buluşmak için telefon ile aradı. Buluşmaya gelen ve ismi öğrenilemeyen kişi A. K.'ye silahla ateş açtı. A. K. yaralanırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri A. K.'ye ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de olayın yaşandığı sokakta detaylı inceleme yaptı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

ZEYTİNBURNU'NDA SİLAHLI SALDIRI
ZEYTİNBURNU'NDA SİLAHLI SALDIRI
ZEYTİNBURNU'NDA SİLAHLI SALDIRI
ZEYTİNBURNU'NDA SİLAHLI SALDIRI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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