Son dakika haberleri: Zeytinburnu'nda metrobüs yanıyor
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Son dakika haberleri: Zeytinburnu'nda metrobüs yanıyor

Son dakika haberi... Zeytinburnu'nda metrobüs yanıyor Zeytinburnu metrobüs durağında bir metrobüste yangın çıktı.

25.08.2020 12:11 | Son Güncelleme: 25.08.2020 12:16

Zeytinburnu'nda metrobüs yanıyor

İSTANBUL - Zeytinburnu metrobüs durağında bir metrobüste yangın çıktı. Yangın nedeni ile olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangından çıkan dumanlar kilometrelerce uzaklıktan göründü.

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Son dakika haberleri: Zeytinburnu'nda metrobüs yanıyor

Kaynak: İHA

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