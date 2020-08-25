Son dakika haberleri! Zeytinburnu'nda metrobüs yanıyor
Son dakika haberleri: Zeytinburnu'nda metrobüs yanıyor Zeytinburnu metrobüs durağında bir metrobüste yangın çıktı.
25.08.2020 11:34 | Son Güncelleme: 25.08.2020 11:37
Zeytinburnu'nda metrobüs yanıyor
İSTANBUL - Zeytinburnu metrobüs durağında bir metrobüste yangın çıktı. Yangın nedeni ile olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangından çıkan dumanlar kilometrelerce uzaklıktan göründü.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: İHA