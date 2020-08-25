Son dakika haberleri! Zeytinburnu'nda metrobüs yanıyor Son dakika haberleri: Zeytinburnu'nda metrobüs yanıyor Zeytinburnu metrobüs durağında bir metrobüste yangın çıktı.

Zeytinburnu'nda metrobüs yanıyor

İSTANBUL - Zeytinburnu metrobüs durağında bir metrobüste yangın çıktı. Yangın nedeni ile olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangından çıkan dumanlar kilometrelerce uzaklıktan göründü.

Kaynak: İHA