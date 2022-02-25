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Son dakika haberleri... Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edinilen son dakika haberine göre Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonuİSTANBUL Zeytinburnu'nda düzenlenen operasyonda Türkiye'ye kaçak yollarla giren yabancı uyruklu 85 göçmen yakalandı.

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (İHA) - Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonu

İSTANBUL Zeytinburnu'nda düzenlenen operasyonda Türkiye'ye kaçak yollarla giren yabancı uyruklu 85 göçmen yakalandı. Göçmenler İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezlerine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu'nda belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Çevik Kuvvet, Özel Harekat Polisi destekli operasyonlarda ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 85 göçmen yakalandı. Otobüslere bindirilen göçmenler sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezlerine gönderildi.

Son dakika haberleri... Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonu

Son dakika haberleri... Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonu

Son dakika haberleri... Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonu

İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez - 3. Sayfa

Zeytinburnu, Türkiye, Göçmen, GÖÇ, 3. Sayfa, Haberler

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