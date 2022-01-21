Son dakika haberleri | Zeytinburnu'nda işyerinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (İHA) - Zeytinburnu'nda işyerinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Dumandan etkilenen Filistin uyruklu kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

İSTANBUL - İstanbul Zeytinburnu'ndaki bir kargo şirketinde elektrikli sobadan çıkan yangında dumandan etkilenen Filistin uyruklu bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yangın, Yenidoğan Mahallesi 48. Sokak'ta bulunan bir kargo şirketinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Filistin uyruklu İbrahim Muhana, 1 haftadan beri arkadaşının sahibi olduğu kargo şirketinde kalıyordu. Sabah saatlerinde elektrikli sobadan kaynaklanan bir yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, dumanları gören mahalleli camı kırarak içeri girmeye çalıştı. O sırada 2 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen 2 kişi ayakta tedavi edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında dumandan etkilenen İbrahim Muhana ise itfaiye ekipleri tarafından içeriden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Muhana, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri yangının meydana geldiği işyerinde çalışmalarını gerçekleştirdi. İş yeri sahibi ve görgü şahitleri ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışmaları sürüyor.

"Biz yardım etmek amacıyla yukarıya çıktık"

Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen Abdul Vahit Durubi, "Aşağıda bodrumda çalışan bir arkadaş geldi. Yukarıdan duman çıktığını söyledi. Biz yardım etmek amacıyla yukarıya çıktık. Baktım duman geliyor. Kapıyı tekmeledim. Dumandan görmüyordum. Kapıyı açtım sonra duman çıkmaya başladı. Sonra ambulans gelsin diye bağırdım. İçeriyi de fazla giremedim. Camları açtım. Diğer camı da kırmaya çalıştım ama kıramadım. Sonra arkadaşlar geldi. Müdahale ettiler. Tekstil olarak ve kargo olarak kullanılıyor" dedi.

"Elektrikli sobadan çıkmış"

Yaşananları anlatan Reşat Kulan, "İçeride yatan olduğunu biliyorduk. Camı kırdılar, yangın tüpüyle müdahale ettiler. Ondan sonra ambulansı aradılar. İçeri girdiler. Gördüğüm kadarıyla çıktığında ölüydü. Elektrikli sobadan çıkmış" dedi.