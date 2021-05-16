Son dakika haberleri | Zeytinburnu'nda bodrum katında çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberleri | Zeytinburnu'nda bodrum katında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri | Zeytinburnu'nda bodrum katında çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Tayyib Hoşbaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Zeytinburnu'nda bodrum katında çıkan yangın hasara neden oldu.

Zeytinburnu'nda bodrum katında çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Beştelsiz Mahallesi 127. Sokak'taki 4 katlı bir binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Üst katlarda mahsur kalan 10 kişi, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, bodrum katta hasar oluştu.

Son dakika haberleri | Zeytinburnu'nda bodrum katında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri | Zeytinburnu'nda bodrum katında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri | Zeytinburnu'nda bodrum katında çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayyib Hoşbaş

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