Son dakika haberleri! Zeytinburnu'nda bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberlerine göre Zeytinburnu'nda bir binanın çatı katında çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi.
Zeytinburnu'nda bir binanın çatı katında çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi.
Gökalp Mahallesi, 42/2 Sokak'taki 4 katlı binanın terasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri içeride mahsur kalan 2 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.
Dumandan etkilenen iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken binada hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş