Son dakika gündem: Zeytinburnu'nda binanın kuş kümesi olarak kullanılan çatı katında yangın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Son dakika gündem: Zeytinburnu'nda binanın kuş kümesi olarak kullanılan çatı katında yangın

18.01.2021 17:04 | Son Güncelleme: 18.01.2021 17:11
Son dakika gündem: Zeytinburnu'nda binanın kuş kümesi olarak kullanılan çatı katında yangın

Son dakika haberi... ZEYTİNBUNU Demirciler Sitesi'nde bir işyerinin kuş kümesi olarak kullanılan çatı katında yangın çıktı.

ZEYTİNBUNU Demirciler Sitesi'nde bir işyerinin kuş kümesi olarak kullanılan çatı katında yangın çıktı. Paniğe neden olan yangında iş yeri çalışanları güvercinleri salarak kurtardı.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi Demirciler Sitesi 2. Cadde'deki bir işyerinin çatı katında çıktı. Bir bölümü güvercin kümesi olarak kullanılan çatı katında kömür sobasından çıktığı öğrenilen yangın bir anda büyüdü. Dumanları gören iş yeri çalışanları güvercinleri kümesten salarak yanmaktan kurtardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çatı katındaki alevlere müdahale eden ekipler yangını büyümeden söndürdü.

 

 


- İstanbul
Son dakika gündem: Zeytinburnu'nda binanın kuş kümesi olarak kullanılan çatı katında yangın
Son dakika gündem: Zeytinburnu'nda binanın kuş kümesi olarak kullanılan çatı katında yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk
Magazin Can Yaman İrem Derici Bülent Ersoy Jennifer Lopez
Spor Arda Turan Ersun Yanal Gökhan Gönül Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kaza Beşiktaş Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Zeytinburnu'nda binanın kuş kümesi olarak kullanılan çatı katında yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 17:11:16. #1.15#
title