Son dakika gündem: Zeytinburnu'nda binanın kuş kümesi olarak kullanılan çatı katında yangın

Son dakika haberi... ZEYTİNBUNU Demirciler Sitesi'nde bir işyerinin kuş kümesi olarak kullanılan çatı katında yangın çıktı.

ZEYTİNBUNU Demirciler Sitesi'nde bir işyerinin kuş kümesi olarak kullanılan çatı katında yangın çıktı. Paniğe neden olan yangında iş yeri çalışanları güvercinleri salarak kurtardı.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi Demirciler Sitesi 2. Cadde'deki bir işyerinin çatı katında çıktı. Bir bölümü güvercin kümesi olarak kullanılan çatı katında kömür sobasından çıktığı öğrenilen yangın bir anda büyüdü. Dumanları gören iş yeri çalışanları güvercinleri kümesten salarak yanmaktan kurtardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çatı katındaki alevlere müdahale eden ekipler yangını büyümeden söndürdü.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı