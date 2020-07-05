Son dakika haberleri: Zeytinburnu'nda ağzına olta kancası takılan kediyi böyle kurtardı
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Son dakika haberleri: Zeytinburnu'nda ağzına olta kancası takılan kediyi böyle kurtardı

Gelen son dakika haberlerine göre ZEYTİNBURNU'nda çöpe atılan olta kancası, yavru bir kedinin ağzına takıldı.

Son dakika haberleri: Zeytinburnu'nda ağzına olta kancası takılan kediyi böyle kurtardı
05.07.2020 09:52 | Son Güncelleme: 05.07.2020 09:56

ZEYTİNBURNU'nda çöpe atılan olta kancası, yavru bir kedinin ağzına takıldı. Durumu fark eden sahilde yürüyüş yapan Hayata Barış Derneği Başkanı Hüseyin Yıldırımoğlu, olta kancasını yavru kedinin ağzından çıkardı

Zeytinburnu Limanı Balıkçı Barınağı'nda çöpe atılan olta kancası, yavru bir kedinin ağzına takıldı. Sahilde yürüyüş yapan Hayata Barış Derneği Başkanı Hüseyin Yıldırımoğlu, yavru kedinin ağzında olta kancası olduğunu fark etti. Yıldırımoğlu, pense yardımıyla yavru kedinin ağzından kancayı çıkararak kediyi kurtardı. 


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Kaynak: DHA

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