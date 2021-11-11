Son dakika haberleri | ZEYTİNBURNU'NDA 2 DAKİKALIK 'HAYALET GÖSTERGE' HIRSIZLIĞI KAMERADA

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (DHA) - Zeytinburnu'nda park halindeki otomobilin camını sökerek içine giren iki hırsız, hayalet göstergeyi 2 dakikada çalarak kayıplara karıştı. Hırsızların o anları, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

"STRES ATMAYA GELDİK DAHA DA STRES İÇİNE GİRDİK"

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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