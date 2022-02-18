Son dakika haberleri... Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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Son dakika haberleri... Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

AA, Ali Kemal Akan - Güncel
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Son dakika haberleri... Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberler... Zeytin Dalı bölgesinde, saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Zeytin Dalı bölgesinde, saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımızın Zeytin Dalı bölgesindeki başarılı operasyonları devam ediyor. Güvenlik ve huzur ortamını bozmak için saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

AA / Ali Kemal Akan - Güncel

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