Son dakika haberleri... Zeve Şehitliğinde 'Şafak vakti' programı düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Zeve Şehitliğinde 'Şafak vakti' programı düzenlendi

Son dakika haberleri... Zeve Şehitliğinde 'Şafak vakti' programı düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika gelişmesine göre Van'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı programı kapsamında Ermeni çetelerince katledilen 2 bin 500 Müslümanın anısına oluşturulan Zeve Şehitliği'nde 'Şafak vakti' programı gerçekleştirdi.

Van'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı programı kapsamında Ermeni çetelerince katledilen 2 bin 500 Müslümanın anısına oluşturulan Zeve Şehitliği'nde 'Şafak vakti' programı gerçekleştirdi.

Van Valiliği ile Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Ermeni çetelerince katledilen 2 bin 500 Müslümanın anısına oluşturulan Zeve Şehitliği'nde 'Şafak vakti' programı gerçekleştirdi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ve gençler, YYÜ Kampüs Camisi'nde sabah namazı kıldı. Şehitler için okunan 2 bin 500 Yasin-i Şerif'in hatim duasının yapılmasının ardından protokol üyeleri ve gençler, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle 1915'te Ermeni çetelerince katledilen 2 bin 500 Müslümanın anısına oluşturulan Zeve Şehitliği'ne kadar yürüdü. Şehitlikte devam eden programda saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra gençlik merkezi öğrencileri "Vay Vay Tarlası" isimli tiyatro oyununu sahneledi. Program, katılımcılara çorba ikramıyla sona erdi. - VAN

Son dakika haberleri... Zeve Şehitliğinde 'Şafak vakti' programı düzenlendi
Son dakika haberleri... Zeve Şehitliğinde 'Şafak vakti' programı düzenlendi
Son dakika haberleri... Zeve Şehitliğinde 'Şafak vakti' programı düzenlendi
Son dakika haberleri... Zeve Şehitliğinde 'Şafak vakti' programı düzenlendi
Son dakika haberleri... Zeve Şehitliğinde 'Şafak vakti' programı düzenlendi
Son dakika haberleri... Zeve Şehitliğinde 'Şafak vakti' programı düzenlendi
Son dakika haberleri... Zeve Şehitliğinde 'Şafak vakti' programı düzenlendi
Son dakika haberleri... Zeve Şehitliğinde 'Şafak vakti' programı düzenlendi
Son dakika haberleri... Zeve Şehitliğinde 'Şafak vakti' programı düzenlendi
Son dakika haberleri... Zeve Şehitliğinde 'Şafak vakti' programı düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Sedat Peker Abdullah Gül Mustafa Şentop
Magazin Sibel Can Beren Saat Ben Affleck Feyza Aktan
Spor Ali Koç Mesut Özil Ozan Tufan Ersun Yanal Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... Zeve Şehitliğinde 'Şafak vakti' programı düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 17:02:07. #1.16#

title