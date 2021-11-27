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Son dakika haberleri... Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı

Son dakika gündem haberi: ŞARKICI Zerrin Özer akşam saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

ŞARKICI Zerrin Özer akşam saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Geçtiğimiz günlerde köpeği ' Hurma'nın vefatıyla sarsılan sanatçının köpeğinin ölümü sonrası sinir krizi geçirdiği ifade edildi. Özer'e sakinleştirici verildiği ve ilaç zehirlenmesi yaşadığı belirtildi. Sanatçının midesinin yıkandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Özer'in, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.


- İstanbul
Son dakika haberleri... Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı

Sanatçı Zerrin Özer apar topar hastaneye kaldırıldı! İntihar girişimi iddiası

Sanatçı Zerrin Özer apar topar hastaneye kaldırıldı! İntihar girişimi iddiası

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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