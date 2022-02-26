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Son dakika haberleri... Zelenskiy, Hindistan Başbakanı Modi ile görüştü

AA, Büşra Selvi Öğütcen - Güncel
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Son dakika haberleri... Zelenskiy, Hindistan Başbakanı Modi ile görüştü

Son dakika haber... Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüştü.

Zelenskiy, Modi ile görüşmesine ilişkin, Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Görüşmede Modi'ye, Ukrayna'nın püskürtmesi ve Rusya'nın saldırganlığıyla ilgili bilgi verdiğini belirten Zelenskiy, ülkesinde 100 binden fazla istilacının olduğunu kaydetti.

Zelenskiy, sivillerin yaşadığı binanın "namertçe vurulduğunu" belirtti.

Hindistan'dan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde ülkesine siyasi destek vermesini ısrarla istediğini kaydeden Zelenski, "Saldırganı birlikte durduralım." ifadesini kullandı.

AA / Büşra Selvi Öğütcen - Güncel

Vladimir Zelenskiy, Narendra Modi, Ukrayna, India, Güncel, Haberler

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