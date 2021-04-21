Son dakika haberleri | Zelenskiy, BM Genel Sekreteri Guterres ile Rus askeri hareketliliğini görüştü

Son dakika haberler: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğini görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğini görüştü.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, telefon görüşmesinde, Ukrayna'nın doğusundaki güvenlik durumu ve Rusya'nın askeri tahkimatı konuları ele alındı.

Guterres'e Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteği için teşekkür eden Zelenskiy, Kırım ve Donbas'taki BM İnsan Hakları Gözlem Misyonunun önemine dikkati çekti.

Görüşmede, taraflar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının adil tedariki ve ağustosta gerçekleşecek Kırım Platformu konularını ele aldı.

Ukrayna-Rusya sınırında gerginlik

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta Mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına askeri sevkiyat yaptığını belirtmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatından (AGİT) oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz