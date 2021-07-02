Son dakika haberleri: Zara'da uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı

Son dakika gündem haberi: SİVAS'ın Zara ilçesinde jandarmanın iki araçta yaptığı aramada 200 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

SİVAS'ın Zara ilçesinde jandarmanın iki araçta yaptığı aramada 200 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Zara Jandarma Komutanlığı'na bağlı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik operasyon düzenledi. İhbar üzerine takipleri yapılan 34 TL 2877 ve 34 DES 222 plakalı araçlar, Erzincan-Sivas D-200 karayolu, Sucak mevkiinde yürütülen yol kontrolü sırasında ekipler tarafından durdurulmak istendi. Ancak araçlar yoluna devam etti, polis ekipleri de peşlerine düştü. 34 TL 2877 plakalı araç ilçeye bağlı Nasır köyünde durduruldu. Araçtaki Y.Ç. (34) ve R.K. (19) yakalandı. Araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada, 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Diğer şüpheli 34 DES 222 plakalı araç ise Zara ilçesi girişinde durduruldu. Bu araçtaki M.Z. (33) ve Ş.H. (37) de gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı