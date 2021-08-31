Son dakika haberleri: Zara'da trafik kazası 8 kişi yaralandı
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Son dakika haberleri: Zara'da trafik kazası 8 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas - Erzincan Karayolu Sivas'ın Zara ilçesi girişinde yaşandı. Kazada, İ.D. yönetimindeki 45 ADG 651 plakalı otomobil ile A.Y. idaresindeki 35 PEK 87 plakalı otomobil kafa kafaya çapıştı. Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan İ.D, A.D, A.D, S.D, A.D. ile D.N.G. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Zara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(Seda Özel/İHA)

Son dakika haberleri: Zara'da trafik kazası 8 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Zara'da trafik kazası 8 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Zara'da trafik kazası 8 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Zara'da trafik kazası 8 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Zara'da trafik kazası 8 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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