Son dakika haberleri! Zambiya'nın Kurucu Devlet Başkanı Kaunda'nın cenazesi 7 Temmuz'da toprağa verilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Zambiya'nın Kurucu Devlet Başkanı Kaunda'nın cenazesi 7 Temmuz'da toprağa verilecek

Son dakika haberleri! Zambiya'nın Kurucu Devlet Başkanı Kaunda'nın cenazesi 7 Temmuz'da toprağa verilecek
Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Güney Afrika ülkesi Zambiya'nın Kurucu Devlet Başkanı Kenneth Kaunda'nın naaşının 7 Temmuz'da toprağa verileceği bildirildi.

Güney Afrika ülkesi Zambiya'nın Kurucu Devlet Başkanı Kenneth Kaunda'nın naaşının 7 Temmuz'da toprağa verileceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Inonge Wina, konuya ilişkin basın açıklamasında, 18 Haziran'da hayatını kaybeden Kaunda'nın cenazesinin, ailesinin ve resmi davetlilerin katılacağı özel bir törenle toprağa verileceğini belirtti.

Güney Afrika uluslarının Batılı sömürge güçlerine karşı verdiği bağımsızlık mücadelesinin simge isimlerinden Kaunda'nın resmi cenaze töreni ise 2 Haziran'da başkent Lusaka'daki 60 bin kişilik Ulusal Kahramanlar Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

Resmi cenaze törenine diğer ülkelerden liderler de katılım sağlayacak.

Kaunda'nın naaşı törenin ardından Kabine binasının karşısındaki Cumhurbaşkanlığı mezarına gömülecek.

Ayrıca Zambiya'nın efsane liderinin naaşı, 23 Haziran'dan itibaren ülkenin 10 eyaletine taşınacak.

Kenneth Kaunda

Kaunda, 18 Haziran tarihinde, zaatüre tedavisi gördüğü başkent Lusaka'daki bir askeri hastanede 97 yaşında vefat etmişti.

Kaunda'nın vefatının ardından Zambiya'da bayrakların yarıya indirildiği 21 günlük yas ilan edilmişti.

Zambiya'nın İngiltere'den bağımsızlığını kazandığı 1964 yılından itibaren ülkeyi 27 sene yöneten Kaunda, halk arasında isminin baş harflerinden oluşan "KK" lakabıyla tanınıyordu.

Kaunda, İngiliz sömürge güçlerine karşı yürüttüğü şiddet içermeyen mücadelesi ile "Afrika'nın Gandhi'si" lakabını almıştı.

Ülkenin bağımsızlığını kazanmasının ardından Kurucu Devlet Başkanı olarak iktidara gelen Kaunda, 1991 yılında gerçekleştirilen ilk çok partili seçimde kaybederek iktidarı Fredrick Chiluba'ya devretmişti.

Kaunda, Güney Afrika ülkelerindeki dönemin beyaz azınlık yönetimlerine karşı mücadelenin önde gelen figürlerinden biri olmuştu.

Başkanlık sonrası dönemde siyasi itibarını tekrar kazanan Kaunda, bu dönemde AIDS'le mücadele ve uluslararası arabuluculuk faaliyetleri yürütmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde son bir haftada 7,7 milyon dozdan fazla aşı uygulandı
Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde son bir haftada 7,7 milyon dozdan fazla aşı uygulandı
Son dakika haberi: Baskında el konulan kumar parasını geri almak için polisin elini ısırdı
Son dakika haberi: Baskında el konulan kumar parasını geri almak için polisin elini ısırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Angela Merkel Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Başak Dizer Acun Ilıcalı Rafet El Roman Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Şenol Güneş Mert Müldür Çağlar Söyüncü Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Zambiya'nın Kurucu Devlet Başkanı Kaunda'nın cenazesi 7 Temmuz'da toprağa verilecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 18:50:14. #1.16#

title