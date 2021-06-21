Son dakika haberleri! Zambiya'nın Kurucu Devlet Başkanı Kaunda'nın cenazesi 7 Temmuz'da toprağa verilecek

Son dakika gelişmesine göre Güney Afrika ülkesi Zambiya'nın Kurucu Devlet Başkanı Kenneth Kaunda'nın naaşının 7 Temmuz'da toprağa verileceği bildirildi.

Güney Afrika ülkesi Zambiya'nın Kurucu Devlet Başkanı Kenneth Kaunda'nın naaşının 7 Temmuz'da toprağa verileceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Inonge Wina, konuya ilişkin basın açıklamasında, 18 Haziran'da hayatını kaybeden Kaunda'nın cenazesinin, ailesinin ve resmi davetlilerin katılacağı özel bir törenle toprağa verileceğini belirtti.

Güney Afrika uluslarının Batılı sömürge güçlerine karşı verdiği bağımsızlık mücadelesinin simge isimlerinden Kaunda'nın resmi cenaze töreni ise 2 Haziran'da başkent Lusaka'daki 60 bin kişilik Ulusal Kahramanlar Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

Resmi cenaze törenine diğer ülkelerden liderler de katılım sağlayacak.

Kaunda'nın naaşı törenin ardından Kabine binasının karşısındaki Cumhurbaşkanlığı mezarına gömülecek.

Ayrıca Zambiya'nın efsane liderinin naaşı, 23 Haziran'dan itibaren ülkenin 10 eyaletine taşınacak.

Kenneth Kaunda

Kaunda, 18 Haziran tarihinde, zaatüre tedavisi gördüğü başkent Lusaka'daki bir askeri hastanede 97 yaşında vefat etmişti.

Kaunda'nın vefatının ardından Zambiya'da bayrakların yarıya indirildiği 21 günlük yas ilan edilmişti.

Zambiya'nın İngiltere'den bağımsızlığını kazandığı 1964 yılından itibaren ülkeyi 27 sene yöneten Kaunda, halk arasında isminin baş harflerinden oluşan "KK" lakabıyla tanınıyordu.

Kaunda, İngiliz sömürge güçlerine karşı yürüttüğü şiddet içermeyen mücadelesi ile "Afrika'nın Gandhi'si" lakabını almıştı.

Ülkenin bağımsızlığını kazanmasının ardından Kurucu Devlet Başkanı olarak iktidara gelen Kaunda, 1991 yılında gerçekleştirilen ilk çok partili seçimde kaybederek iktidarı Fredrick Chiluba'ya devretmişti.

Kaunda, Güney Afrika ülkelerindeki dönemin beyaz azınlık yönetimlerine karşı mücadelenin önde gelen figürlerinden biri olmuştu.

Başkanlık sonrası dönemde siyasi itibarını tekrar kazanan Kaunda, bu dönemde AIDS'le mücadele ve uluslararası arabuluculuk faaliyetleri yürütmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik