Son dakika haberleri | ZAFER'e 99 yeni proje Son dakika haberleri... Kütahya Zafer Kalkınma Ajansı'nın (ZAFER) 'Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı' (MEGDEP) ve 'Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı' (TAGDEP) kapsamında, 66 milyon TL bütçeli 99 proje başvurusu yapıldığı bildirildi.

Kütahya Zafer Kalkınma Ajansı'nın (ZAFER) 'Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı' (MEGDEP) ve 'Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı' (TAGDEP) kapsamında, 66 milyon TL bütçeli 99 proje başvurusu yapıldığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFER) tarafından Proje Teklif Çağrıları kapsamında 26 Şubat 2020 tarihinde ilan edilen Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (MEGDEP) ve Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı (TAGDEP) için başvuru sürecinin 29 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla tamamlandığı kaydedildi.

Toplam 30 milyon TL mali kaynağa sahip programlar kapsamında 99 proje başvurusu gerçekleştirilmiş olup 66 milyon TL destek talebinde bulunulduğu belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA