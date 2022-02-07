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Son dakika haberleri | Yüzücü Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri | Yüzücü Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı

Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili paylaşımlar yapan yüzücü Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili paylaşımlar yapan yüzücü Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüs rahatsızlığıyla ilgili suç teşkil eden paylaşımlara yönelik resen başlatılan soruşturmalar kapsamında, yüzücü Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkarıldığı açıklandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

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