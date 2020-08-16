Son dakika haberleri | Yüzdükleri suda kaybolan 2 çocuk için arama çalışmasına su altı ekipleri de katıldı
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Son dakika haberleri | Yüzdükleri suda kaybolan 2 çocuk için arama çalışmasına su altı ekipleri de katıldı

Gelen son dakika haberlerine göre Kars'ta piknik yaparken serinlemek için girdikleri suda akıntıya kapılarak kaybolan 2 çocuk için Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı "kurbağa adam" ekipleri, Kars Çayı'nda arama yaptı.

16.08.2020 03:52 | Son Güncelleme: 16.08.2020 03:58

Kars'ta piknik yaparken serinlemek için girdikleri suda akıntıya kapılarak kaybolan 2 çocuk için Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı "kurbağa adam" ekipleri, Kars Çayı'nda arama yaptı.

Cumhuriyet Köyü Kars Çayı mevkisinde arkadaşlarıyla piknik yaparken serinlemek için girdikleri suda kaybolan Ömercan Dalda (16) ile Ozan Gündüz'ün (14) bulunması için sürdürülen çalışmalara Van'den gelen su altı arama ekipleri de katıldı.

Kars Valisi Türker Öksüz'ün talimatıyla arama çalışması yapan "kurbağa adam" ekipleri, yaklaşık 3 metre derinlikteki suda 1 metre balçığa batarak çalışma gerçekleştirdi.

Hava sıcaklığının 7 dereceye kadar düştüğü bölgede ekipler suda yaklaşık 1,5 saat arama yaptı. Su altı ekibinin aramasında kaybolan çocukların izine rastlanılmayınca arama çalışmasına ara verildi.

Bu arada, olay yerine gelen çocukların aileleri sinir krizi geçirirken 112 Acil Servis ekipleri fenalaşan aile fertlerine müdahale etti.

AFAD İl Müdürü Oktay Ayğan, burada yaptığı açıklamada, arama çalışmalarını kapsamlı bir şekilde yapıldığını anlatarak, "Arzu edilmeyen bir olay yaşandı, yaptığımız uyarılara rağmen bugün iki çocuğumuz suda kayboldu. Ekiplerce geniş kapsamlı arama çalışması yapıldı ama bir sonuç alınamadı. Van'da bulunan dalgıç ekibi ilimize sevk edildi, geç saat olmasına rağmen suda 1,5 saat arama çalışması yapıldı. Arama çalışmalarına ara verdik, yarın aramalara devam edeceğiz. Bu olay olmadan önlem almalıyız, balçık olan alan çok fazla, vatandaşlarımız dikkatli ve duyarlı olsun." diye konuştu.

Kars'ta Cumhuriyet köyü yakınlarında piknik yaparken serinlemek için girdikleri suda kaybolan Ömercan Dalda ve Ozan Gündüz'ün bulunması için başlatılan arama çalışmalarına, AFAD, itfaiye, sağlık ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri katılmış, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli arama kurtarma köpekleri "Eros", "Şov" ile iz takip köpeği "Atak" da çalışmalarda yer almıştı.

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Son dakika haberleri | Yüzdükleri suda kaybolan 2 çocuk için arama çalışmasına su altı ekipleri de katıldı

Kaynak: AA

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