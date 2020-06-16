Son dakika haberleri! Yüzde 94 engelli kadının akülü tekerlekli sandalye sevinci
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Son dakika haberleri! Yüzde 94 engelli kadının akülü tekerlekli sandalye sevinci

Son dakika haberi... MERSİN'de yüzde 94 engelli Ayşe Tomak'a (66), belediye akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Son dakika haberleri! Yüzde 94 engelli kadının akülü tekerlekli sandalye sevinci
16.06.2020 12:23 | Son Güncelleme: 16.06.2020 12:26

MERSİN'de yüzde 94 engelli Ayşe Tomak'a (66), belediye akülü tekerlekli sandalye hediye etti. Daha önce verilen aracın çalındığını söyleyen Tomak, komşunun akülü tekerlekli sandalyesini kiraladığını, artık kendi aracını kullanmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Ayşe Tomak, 9 yıl önce geçirdiği ameliyat sonrasında yüzde 94 engelli kaldi. Tomak'ın gelini doğumda, kızı ve damadı ise trafik kazasında hayatını kaybetti. Oğlu ve 3 torunu ile yaşamaya devam eden Tomak'ın durumundan haberdar olan büyükşehir belediyesi personeli, durumu amirlerine bildirdi. Belediye yetkilileri de akülü sandalye alıp, Ayşe Tomak'a teslim etti. Evine götürülen akülü sandalyeyi teslim alan Ayşe Tomak, daha önce belediye tarafından verilen aracın çalındığını anlatarak, 'Arabanın geldiği gün sevincimden yatmadım, uyumadım. Büyükşehir çalışanları beni fırının önünde ekmek alırken gördü. Yanımda yetim torunlarım vardı. Onlara ekmek alıyordum. Raporlarımı verdim. Bir de baktım ki arabam geldi. Evime kadar getirdiler. Erzağıma kadar gönderdiler. Hepsine teşekkür ederim' dedi.'KOMŞUNUN AKÜLÜ ARACINI KİRALIYORDUM'

3 torununa baktığını belirten Tomak, 'İkisi kızımın çocukları. Onlara ben bakıyorum. Trafik kazasında anneleri ve babaları öldü. Biri de oğlumun çocuğu. Gelinim de doğumda öldü. Eşim 1987'de çöp aracının altında kaldı. Maaşım var ama diğer kızlarımla bölüşüyoruz. Evden çıkacağım zaman komşunun aracını alıyordum. Ölen annesinin sandalyesini bana kiralıyordu. Ayda 300 lira vererek, kullanıyordum. Şimdi artık kendi aracım var' diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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