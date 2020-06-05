Son dakika haberleri! Yusufeli Barajı'nda 3 milyonuncu metreküp beton, yarın dökülecek
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Son dakika haberleri! Yusufeli Barajı'nda 3 milyonuncu metreküp beton, yarın dökülecek

Son dakika güncel haberi... TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Artvin'de yapımı süren Yusufeli Barajı'nda, 3 milyonuncu metreküp betonun dökümünün, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile katılımıyla gerçekleşeceğini açıkladı.

Son dakika haberleri! Yusufeli Barajı'nda 3 milyonuncu metreküp beton, yarın dökülecek
05.06.2020 11:14 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:17

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Artvin'de yapımı süren Yusufeli Barajı'nda, 3 milyonuncu metreküp betonun dökümünün, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile katılımıyla gerçekleşeceğini açıkladı.

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Çoruh Nehri üzerinde inşaat çalışmaları devam eden Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin temelden 275 metre yüksekliği ile çift eğrikli beton kemer gövde kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü yüksek barajı olacağını belirtti. Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santral (HES) inşaatında baraj ünitelerine ait yapıların inşaat çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirten Pakdemirli, "Bu kapsamda, 6 Haziran 2020 tarihinde, gövde betonuna başlama tarihi itibarı ile 22 ay içerisinde 4 milyon metreküplük gövde betonunun 3 milyon metreküplük kısmını dökmüş olacağız ve gövde inşaatının yaklaşık yüzde 75'ini tamamlamış olacağız. Beton döküm merasimimize Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da video konferans yöntemiyle iştirak edecek" dedi. 

'2,5 MİLYON KİŞİNİN ENERJİ İHTİYACI KARŞILANACAK'Yusufeli Barajı'nın, tamamlandığında rezervuarında 2,13 milyar mektreküp su depolayacağını ve 558 megavat gücündeki santrali ile yıllık bir milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üreteceğini kaydeden Pakdemirli, "Baraj ve hidroelektrik santrali milli ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira katkı sağlayacak. Üretilecek enerji ile 2,5 milyon kişinin enerji ihtiyacı karşılanacak" ifadelerini kullandı.Bakan Pakdemirli, nehir akış yönüne göre kendisinden sonra gelen barajlardan Deriner'de 100, Borça'da 43 ve Muratlı'da 17 olmak üzere toplamda 160 megavat ilave kapasite artışı sağlayacak olan Yusufeli Barajı'nın, Çoruh Nehri'nden kaynaklanan taşkın riskini azaltacağını ve buradaki barajların işletme ömrünü uzatacağını da söyledi.'112 BİN DEKAR ARAZİ MODERN SULAMAYA KAVUŞACAK'Bakan Pakdemirli ayrıca, 239 milyon liraya mal olan ve inşaatı tamamlanan Bayburt Demirözü sulama tesisini de hizmete açacaklarını belirti. Projeyle 18 yerleşim yerinde 112 bin 600 dekar arazinin modern sulamaya kavuşacağını dile getiren Bakan Pakdemirli, bu sayede 11 bin 260 kişiye doğrudan istihdam ve çiftçilere de 85 milyon liralık ilave tarımsal gelir sağlanacağını belirtti.'9 MESKUL MAHAL VE 1000 DEKAR TARIM ALANI TAŞKINDAN KORUNACAK'

Bakan Pakdemirli, ayrıca, Rize'nin taşkınlar açısından riskli bir il olduğunu ve bu nedenle 'Rize Merkez ve Güneysu İlçeleri Taşlıdere Vadisi Islahı 5'inci Kısım' projesini 123 milyon lira yatırım bedeliyle tamamladıklarını ve onun da açılışını yapacaklarını söyledi. İçerdiği 'geçirgen tersip bentleri' ile Türkiye için örnek olacak ve ilk kez burada uygulanan proje sayesinde yağış esnasında sürüklenen iri kayalar, ağaç, dal ve köklerin bentlerin ızgaralarında tuzaklanacağını, mansabında yer alan köprü ve menfezlerin tıkanmasının engelleneceğini belirten Pakdemirli, böylelikle 9 meskun mahallin ve 1000 dekar tarım alanının taşkın riskinden korunacağını ifade etti.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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