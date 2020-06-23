Son dakika haberleri... Yürüyen Köşk normalleşme sürecinde yeniden ziyarete açıldı
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Son dakika haberleri... Yürüyen Köşk normalleşme sürecinde yeniden ziyarete açıldı

Son dakika haberine göre Yalova'da bulunan tarihi Yürüyen Köşk, kontrollü sosyal hayat sürecinde alınan tedbirlerle yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Son dakika haberleri... Yürüyen Köşk normalleşme sürecinde yeniden ziyarete açıldı
23.06.2020 15:29 | Son Güncelleme: 23.06.2020 16:12

Yalova'da bulunan tarihi Yürüyen Köşk, kontrollü sosyal hayat sürecinde alınan tedbirlerle yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Yalova Belediyesinden yapılan açıklamada, Yürüyen Köşk ve tarihi mekanların 13 Mart'ta yeni tip koronavürüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak ziyarete kapatıldığı anımsatıldı.

Yürüyen Köşk'ün yaklaşık 3,5 aylık aradan sonra açıldığı duyurulan açıklamada, ziyaretlerin sosyal mesafe kurallarına uygun olarak en fazla 3 kişi aynı anda gezebilecek şekilde yapıldığı vurgulandı.

Açıklamada, ziyaretler öncesinde gelenlerin vücut ısılarının da ölçüldüğü, dezenfektanlar bulundurulduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

Manşet

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