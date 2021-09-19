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Son dakika haberleri | "Yurtiçindeki terörist sayısı tarihte ilk kez 200'ün altına indi"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri |

Son dakika haber: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yurtiçindeki terörist sayısı tarihte ilk kez 200'ün altına indi, şu anda rakam 197'dir.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yurtiçindeki terörist sayısı tarihte ilk kez 200'ün altına indi, şu anda rakam 197'dir. Bu ülkede terörün kökünü kazıyacağız" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'nin Keşan ilçesindeki Gökçetepe Tabiat Ormanı'nda, Ak Parti İstanbul Gençlik Kolları'nın düzenlediği 'Eğitim ve Motivasyon Kampı'nın kapanış programında gençlerle bir araya geldi. Programda Bakan Soylu, gençlerin isteği üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Gençlere telefonla seslenen Erdoğan, "Y kuşağı, Z ve X kuşakları şu anda karşımda siz bu kuşakların tamamını teşkil ediyorsunuz. Ona göre bu kuşakları kimseye kaptırmadan bu kuşaklar AK Parti'ye toplanmıştır" dedi. Erdoğan, "Cumhurbaşkanının, hükümetin ve Cumhur İttifakı'nın mücadelesinin ne olduğu, belki de bu rakamlarla ortaya çıkacak" diye konuştu.

" Türkiye'deki terörist sayısı ilk kez 200 ün altına düştü"

Türkiye'de terörist sayısının ilk kez 200'ün altına düştüğünü ve sayının 197 olduğunu belirten Bakan Soylu, "Türkiye terörle mücadelede önemli bir noktaya geldi, bu akşam itibariyle söylüyorum Türkiye'deki terörist sayısı ilk kez 200'ün altına düştü. Sayı 197'ye geldi. Bunu şunun için söyledim, terörden arındırılan Türkiye huzurlu bir Türkiye'dir" dedi.

Etkinliğe, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Dr. Osman Şahin, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin ve çok sayıda genç katıldı.

Son dakika haberleri | Yurtiçindeki terörist sayısı tarihte ilk kez 200'ün altına indi

Son dakika haberleri | Yurtiçindeki terörist sayısı tarihte ilk kez 200'ün altına indi

Son dakika haberleri | Yurtiçindeki terörist sayısı tarihte ilk kez 200'ün altına indi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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