Son dakika haberleri! Yurt öğrencilerinden şehit annesine ziyaret

Edinilen son dakika haberine göre Kütahya'nın Emet ilçesinde yurtta kalan öğrenciler şehit asker Ahmet Asan'ın annesini ve mezarını ziyaret ettilerEmet Yurdu öğrencileri geçen yıl Mayıs ayında Yıldırım Harekatında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın annesi Havva Asan'ı evinde ziyaret edip hayır duasını aldılar.