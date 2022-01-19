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Son dakika haberleri! Yurt öğrencilerinden şehit annesine ziyaret

Son dakika haberleri! Yurt öğrencilerinden şehit annesine ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Edinilen son dakika haberine göre Kütahya'nın Emet ilçesinde yurtta kalan öğrenciler şehit asker Ahmet Asan'ın annesini ve mezarını ziyaret ettilerEmet Yurdu öğrencileri geçen yıl Mayıs ayında Yıldırım Harekatında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın annesi Havva Asan'ı evinde ziyaret edip hayır duasını aldılar.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Emet ilçesinde yurtta kalan öğrenciler şehit asker Ahmet Asan'ın annesini ve mezarını ziyaret ettiler

Emet Yurdu öğrencileri geçen yıl Mayıs ayında Yıldırım Harekatında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın annesi Havva Asan'ı evinde ziyaret edip hayır duasını aldılar. Öğrenciler daha sonra Ahmet Asan'ın ilçedeki kabri başında dua ettiler. - KÜTAHYA

Son dakika haberleri! Yurt öğrencilerinden şehit annesine ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kütahya, Mayıs, Asker, Şehit, Yerel, Haber

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