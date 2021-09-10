Son dakika haberleri... Yunus polisi tarafından uyuşturucuyla yakalandı

Samsun'da Yunus polisi tarafından uyuşturucuyla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli ve Bisikletli Timler Büro Amirliği ekipleri şüphe üzerine Ö.A.'nın üzerinde yaptıkları aramada 15,45 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Ö.A. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorgusu tamamlanan Ö.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

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