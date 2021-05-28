Son dakika haberleri | Yunus polisi tarafından uyuşturucuyla yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haberleri | Yunus polisi tarafından uyuşturucuyla yakalandı

Son dakika haberleri | Yunus polisi tarafından uyuşturucuyla yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'da bir kişi Yunus polisleri tarafından yapılan uygulamada uyuşturucuyla yakalandı.

Samsun'da bir kişi Yunus polisleri tarafından yapılan uygulamada uyuşturucuyla yakalandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus diye tabir edilen motosikletli polis ekipleri H.S. adlı şahıstan 15,24 gram metamfetamin maddesi ve 12 adet sentetik ecza hap ele geçirdi. Olayla ilgili H.S., Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorgulanması tamamlanan H.S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Midye toplamak için denize açılan tekne alabora oldu: 1 ölü, 1 yaralı
Midye toplamak için denize açılan tekne alabora oldu: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haber: Balıkçı teknesi alabora oldu: 1 ölü
Son dakika haber: Balıkçı teknesi alabora oldu: 1 ölü
Henüz 23 yaşındaydı! Arkadaşının kaldığı apart evde yaşamını yitirdi
Henüz 23 yaşındaydı! Arkadaşının kaldığı apart evde yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Varank Binali Yıldırım
Magazin Demet Evgar Seren Serengil İbrahim Tatlıses Barış Murat Yağcı
Spor Cristiano Abdullah Avcı Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Yunus polisi tarafından uyuşturucuyla yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 19:10:13. #1.15#

title