Son dakika haberleri: Yunanlılar ölüme terk etti, Türk Sahil Güvenlik kurtardı
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Son dakika haberleri: Yunanlılar ölüme terk etti, Türk Sahil Güvenlik kurtardı

Son dakika haberleri: Yunanlılar ölüme terk etti, Türk Sahil Güvenlik kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından can salını bindirilen 25 düzensiz göçmen Türk karasularına itilerek ölüme terk edildi.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından can salını bindirilen 25 düzensiz göçmen Türk karasularına itilerek ölüme terk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Yunan adalarına ulaşan 25 düzensiz göçmen, Yunanistan güvenlik güçleri tarafından iki can salına bindirildi. Düzensiz göçmenlerin bindiği can salları Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarına bağlanarak Türk karasularına kadar getirildi.

İçinde 25 düzensiz göçmenin bulunduğu can salları Türk karasularına itildikten sonra düzensiz göçmenler ölüme terk edildi. Türk Sahil Güvenlik ekipleri Datça ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini almasının ardından bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirdi.

Türk Sahil Güvenlik ekipleri açık denizde sürüklenen ve içinde 25 düzensiz göçmenin bulunduğu can salındaki 25 kişiyi botlara alarak kurtardı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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