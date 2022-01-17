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Son dakika haberleri | Yunanistan sınırında yakalanan 2 MLKP şüphelisi gözaltına alındı

Son dakika haberleri | Yunanistan sınırında yakalanan 2 MLKP şüphelisi gözaltına alındı
AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 terör örgütü MLKP şüphelisi gözaltına alındı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 terör örgütü MLKP şüphelisi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede operasyon düzenledi.

Operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a girmeye çalışan MLKP şüphelileri V.U. ve Ö.U. yakalandı.

Ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri

Güvenlik güçleri, Yunanistan, Edirne, Terör, Güncel, Haber

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