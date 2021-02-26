Son dakika haberleri... Yunanistan ölüme terk ediyor, Türkiye kurtarıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberleri... Yunanistan ölüme terk ediyor, Türkiye kurtarıyor

26.02.2021 14:01 | Son Güncelleme: 26.02.2021 14:05
Son dakika haberleri... Yunanistan ölüme terk ediyor, Türkiye kurtarıyor

Son dakika gündem haberi... SAHİL Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, 2020 yılında 11 bin 494'ünü Yunanistan'ın Türk sularına geri ittiği düzensiz göçmenlerin oluşturduğu toplam 12 bin 655 kişinin hayatı kurtarıldı.

SAHİL Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, 2020 yılında 11 bin 494'ünü Yunanistan'ın Türk sularına geri ittiği düzensiz göçmenlerin oluşturduğu toplam 12 bin 655 kişinin hayatı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, denizde can kayıplarının yaşanmasının önüne geçmek için tüm geçiş güzergahlarını denizden, karadan ve havadan 7 gün 24 saat

denetliyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan alınan rakamlara göre; 2020 yılında geri itme olayları dahil olmak üzere denizlerde 935 arama kurtarma olayı meydana geldi. Bu olaylarda büyük bölümünü düzensiz göçmenlerin oluşturduğu toplam 12 bin 655 kişinin hayatı kurtarıldı. 2019'da ise 662 olayda toplam 4 bin 592 kişinin hayatı kurtarılmıştı. Buna göre 2020 yılında olay sayısında yüzde 41, kurtarılan kişi sayısında da yüzde 176 oranında artış meydana geldi.11 BİN 494'Ü DÜZENSİZ GÖÇMENAlınan bilgiye göre Yunanistan tarafından Ege Adalarına geçen ya da geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin geri itilmesi olaylarında da büyük artış yaşandı. Tüm dünya küresel salgınla mücadele ederken Yunanistan hayata tutunmaya çalışan göçmenleri Ege Denizi'nde çaresizliğe terk ediyor. Türk Sahil Güvenlik ekipleri ise pandemi koşullarında kendi hayatlarını riske etme pahasına düzensiz göçmenleri kurtarmaya devam ediyor. 2020'de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarılan 12 bin 655 kişinin 11 bin 494'ünü, Yunanistan'ın Türk sularına geri iterek ölüme terk ettiği düzensiz göçmenler oluşturdu. Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından insan hakları ve uluslararası hukuk kuralları hiçe sayılarak Türk karasularına geri itilen düzensiz göçmenler, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.186 KİŞİNİN TIBBİ TAHLİYESİ GERÇEKLEŞTİ

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2020 yılında ayrıca 181 olayda, 186 kişinin tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı'nın talimatlarıyla 2020 yılında yaşanan doğal afetlerde de görev alarak insan hayatı kurtarmaya devam etti. 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir'de meydana gelen deprem felaketinde yaşanan tsunamide karaya oturan 43 ve batan 25 tekne olmak üzere toplam 68 teknenin kurtarılması sağlandı.


Son dakika haberleri... Yunanistan ölüme terk ediyor, Türkiye kurtarıyor
Son dakika haberleri... Yunanistan ölüme terk ediyor, Türkiye kurtarıyor
Son dakika haberleri... Yunanistan ölüme terk ediyor, Türkiye kurtarıyor
Son dakika haberleri... Yunanistan ölüme terk ediyor, Türkiye kurtarıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özlem Zengin Süleyman Soylu Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Sibel Can Cem Yılmaz
Spor Can Bartu Erol Bulut Mesut Bakkal Ünal Karaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Doğum Başbakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Yunanistan ölüme terk ediyor, Türkiye kurtarıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 14:05:38. #1.16#
title