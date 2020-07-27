Son dakika haberleri! Yunanistan'ın Selanik kentinde Türk bayrağının yakılması Bir son dakika haberine göre Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasına Yunanistan'da gösterilen tepkiler sırasında Selanik kentinde Türk bayrağının yakılması ile ilgili diplomatik girişimde bulunarak duydukları rahatsızlığı iletti.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasına Yunanistan'da gösterilen tepkiler sırasında Selanik kentinde Türk bayrağının yakılması ile ilgili diplomatik girişimde bulunarak duydukları rahatsızlığı iletti.

Belediyeden yapılan açıklamada, Safranbolu ile Yunanistan'ın Skydra kentinin kardeş şehir olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Köse, şunları kaydetti:

"UNESCO listesinde olan, tüm toplumlara miras kalmış Ayasofya'nın yeni resmi statüsü nedeniyle Selanik'te bayraklarımızın ateşe verilmesini büyük bir endişe ve üzüntüyle karşılıyorum. Yunanistan'daki kardeş şehrimizle bu konuda müzakere ederek aramızdaki dostluk bağlarını güçlü tutacak, ancak kırgınlığımızı ve endişemizi de ileteceğim."

"Bayrak bir milletin şerefidir"

"Bayrak bir milletin şerefidir, ne olursa olsun yerlere serilmez ve çiğnenmez, kaldırınız!" ifadelerine yer veren Köse, açıklamasında "Bizler bayrağımızı hiçbir koşulda çiğnetmeyecek ve hiçbir milletin bayrağına ve şerefine hakaret etmeyeceğiz. Kardeş şehirler, ulus üstü statüsü olan kentler ve eserler, kültürel iş birliği kadar barışın teminatı için de vardır. Bu tarzdaki münferit ve belli ideolojilerdeki gruplara ait davranışları parçası oldukları toplumun tamamına mal etmek hakkaniyetli olmayacaktır. Bu nedenlerle Safranbolu Belediyesi olarak Yunanistan'daki kardeş şehrimiz Skydra ile diplomatik düzeyde gerekli iletişimi kurarak kent halklarını barışa ve kardeşliğe içtenlikle yöneltmek üzere harekete geçme çağrısında bulunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA