Son dakika haberi: Yunanistan'daki orman yangınında 5 kişi hastanelik oldu
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Son dakika haberi: Yunanistan'daki orman yangınında 5 kişi hastanelik oldu

Son dakika haberi: Yunanistan'daki orman yangınında 5 kişi hastanelik oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Yunanistan'da çıkan orman yangını nedeniyle yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılırken, birkaç evde hasar meydana geldi.

Yunanistan'da çıkan orman yangını nedeniyle yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılırken, birkaç evde hasar meydana geldi.

Geçtiğimiz hafta Avrupa'da etkisini gösteren sıcak hava nedeniyle Yunanistan'ın bazı bölgelerinde sıcaklık 40 derecenin üzerine çıkarken, ülkenin çeşitli bölgelerinde günlerdir orman yangınlarıyla başa çıkılmaya çalışıyor. Başkent Atina'nın yaklaşık 210 kilometre batısında, Mora'nın Zeria bölgesinde çıkan bir orman yangınında yaklaşık 10 evin yandığı ve 5 kişinin solunum sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. İtfaiye teşkilatı, yangını söndürmek için yaklaşık 145 itfaiyeci, 50 kamyon, sekiz itfaiye uçağı ve helikopterin seferber edildiğini açıkladı. Bölgedeki 4 köyün yanı sıra sahildeki turizm beldesi Loggos'ta da tahliye çalışmaları başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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