Son dakika haberleri | Yunanistan'da Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi protesto edildi - Haberler

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Son dakika haberleri | Yunanistan'da Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi protesto edildi

AA, Ayhan Mehmet - Güncel
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Son dakika habere göre Yunanistan'ın başkenti Atina'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine yönelik saldırısını protesto etti.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine yönelik saldırısını protesto etti.

Parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'nda toplanan göstericiler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aleyhine sloganlar attı.

Burada yapılan basın açıklamasında, Ukrayna'nın barışçıl bir ülke olduğu vurgusu yapılırken, Rusya'nın uluslararası hukuku ve insan haklarını çiğnediği ifade edildi.

Gösteriye, Atina'da yaşayan bazı Rus ve Gürcistan vatandaşları da katıldı.

Yaklaşık iki saat süren gösterinin ardından katılımcılar dağıldı.

Son dakika haberleri | Yunanistan'da Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi protesto edildi

Son dakika haberleri | Yunanistan'da Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi protesto edildi

Son dakika haberleri | Yunanistan'da Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi protesto edildi

AA / Ayhan Mehmet - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Yunanistan, Protesto, Rusya, Güncel, Haberler

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