Son dakika haberleri! Yunanistan'da Kovid-19 günlük vaka sayısı "salgının başından bu yana en yüksek seviyeye" ulaştı
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Son dakika haberleri! Yunanistan'da Kovid-19 günlük vaka sayısı "salgının başından bu yana en yüksek seviyeye" ulaştı

Anadolu Ajansı / Ayhan Mehmet - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Yunanistan'da Kovid-19 günlük vaka sayısı 'salgının başından bu yana en yüksek seviyeye' ulaştı

Son dakika gündem haberi: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin gevşetilmesi planlarının yapıldığı Yunanistan'da vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 340 ile "salgının başından bu yana en yüksek seviyeye" çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin gevşetilmesi planlarının yapıldığı Yunanistan'da vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 340 ile "salgının başından bu yana en yüksek seviyeye" çıktı.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, 4 bin 340 yeni vakanın kaydedildiği son 24 saatte 72 kişi salgın nedeniyle yaşamını yitirdi.

Toplam vaka sayısı 260 bin 77'ye, ölenlerin sayısı 8 bin 17'ye ve yoğun bakımdaki hastaların sayısı 741'e yükseldi.

Öte yandan ülkede Kovid-19 günlük vaka sayısı "salgının başından bu yana en yüksek seviyeye" ulaştı.

Yunanistan'da bir önceki en yüksek günlük vaka sayısı ise 3 bin 586 kişiye Kovid-19 tanısının konulduğu 23 Mart'ta görülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan Mehmet

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