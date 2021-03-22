Son dakika haberleri | Yunanistan'da arkeolojik alanlar ziyarete açıldı
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Son dakika haberleri | Yunanistan'da arkeolojik alanlar ziyarete açıldı

22.03.2021 16:48 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:53

Son dakika haberi: Arkeolojik alanlardan detaylar Ziyaretçilerden detaylar ATİNA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin kısmen gevşetildiği Yunanistan'da, bugünden itibaren başta başkent Atina'daki Akropolis olmak üzere tüm arkeolojik alanlar yeniden ziyarete açıldı.

Arkeolojik alanlardan detaylar

Ziyaretçilerden detaylar ATİNA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin kısmen gevşetildiği Yunanistan'da, bugünden itibaren başta başkent Atina'daki Akropolis olmak üzere tüm arkeolojik alanlar yeniden ziyarete açıldı.

Son dakika haberleri | Yunanistan'da arkeolojik alanlar ziyarete açıldı
Son dakika haberleri | Yunanistan'da arkeolojik alanlar ziyarete açıldı
Son dakika haberleri | Yunanistan'da arkeolojik alanlar ziyarete açıldı
Son dakika haberleri | Yunanistan'da arkeolojik alanlar ziyarete açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan Mehmet

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