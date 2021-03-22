Son dakika haberleri | Yunanistan'da arkeolojik alanlar ziyarete açıldı
22.03.2021 16:48 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:53
Son dakika haberi: Arkeolojik alanlardan detaylar Ziyaretçilerden detaylar ATİNA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin kısmen gevşetildiği Yunanistan'da, bugünden itibaren başta başkent Atina'daki Akropolis olmak üzere tüm arkeolojik alanlar yeniden ziyarete açıldı.
Arkeolojik alanlardan detaylar
Ziyaretçilerden detaylar ATİNA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin kısmen gevşetildiği Yunanistan'da, bugünden itibaren başta başkent Atina'daki Akropolis olmak üzere tüm arkeolojik alanlar yeniden ziyarete açıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan Mehmet