Son dakika haberleri | Yunanistan'da arkeolojik alanlar ziyarete açıldı

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Son dakika haberi: Arkeolojik alanlardan detaylar Ziyaretçilerden detaylar ATİNA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin kısmen gevşetildiği Yunanistan'da, bugünden itibaren başta başkent Atina'daki Akropolis olmak üzere tüm arkeolojik alanlar yeniden ziyarete açıldı.

Arkeolojik alanlardan detaylar

Ziyaretçilerden detaylar ATİNA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin kısmen gevşetildiği Yunanistan'da, bugünden itibaren başta başkent Atina'daki Akropolis olmak üzere tüm arkeolojik alanlar yeniden ziyarete açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan Mehmet