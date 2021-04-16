Son dakika haberleri... Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan FETÖ şüphelisi 3 kişi tutuklandı
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Son dakika haberleri... Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan FETÖ şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri... Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan FETÖ şüphelisi 3 kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / İlker Gürel - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Edirne'de yasadışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi tutuklandı.

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Edirne'de yasadışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışma kapsamında FETÖ şüphelisi 3 kişinin yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlandığını belirledi.

Düzenlenen operasyonla ilçe çıkışında yakalanan şüpheliler N.V, A.G. ve A.K, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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